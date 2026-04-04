O Centro de Visitação do Jardim Botânico Municipal de Bauru está com uma nova exposição fotográfica aberta ao público. Intitulada "Fragrâncias", a exposição reúne registros únicos do fotógrafo Luís Germano Pinelli.

Na exposição o fotógrafo explora a macrofotografia por um processo não convencional, utilizando a lente invertida fora da câmera. As flores, em sua maioria, de árvores, arbustos e trepadeiras, foram registradas, ao longo de mais de 15 anos em diversas localidades, como o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de Bauru, a Unesp de Jaboticabal e de Rio Claro e o Parque Estadual Carlos Botelho. As imagens, muitas vezes abstratas, tornam algumas flores irreconhecíveis. A proposta central é provocar uma experiência sinestésica (a tentativa de traduzir o cheiro em cores intensas, marcantes e saturadas).

Luís Germano é natural de Bauru e atua profissionalmente com fotografia desde 2006. Formou-se em Publicidade e Propaganda no ano de 2007 e, em 2010, concluiu sua formação técnica em Fotografia pelo SENAC São Paulo.