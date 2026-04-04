A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro da CBDI de Natação 2026 com resultados expressivos e que reforçam o crescimento da equipe na modalidade.
O evento reuniu 14 equipes de todo o Brasil, de 27 a 29 de março, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), consolidando-se como uma das principais competições nacionais para atletas com deficiência intelectual.
Mesmo enfrentando adversários fortes e competindo em meio a um ciclo intenso de treinamentos, a ABDA garantiu a 6ª colocação geral por equipes, demonstrando evolução técnica, consistência e espírito competitivo.
A equipe ABDA garantiu a 6ª colocação geral por equipes
No quadro de medalhas individuais, os atletas da ABDA brilharam ao conquistar 14 medalhas, sendo 8 de ouro, 5 de prata e 1 de bronze.
Os atletas Iago Pereira (TEA), Aldrey Mykaella (S14), Pedro Caraúba (S14), Marcelo Coelho (S14), Miguel Bonfante (S14) e Maria Eduarda (S14) demonstrando excelente desempenho e grande potencial para a temporada.
O treinador e coordenador da paranatação da ABDA, Cadu Lanças, destacou a importância do campeonato dentro do planejamento anual da equipe.
"Importante evento para a preparação do decorrer do ano. Os atletas, mesmo em fase de treinamentos pesados, estão respondendo bem aos estímulos e seguiremos nos preparando para os próximos eventos. Nos dias 11 e 12 de abril, já temos o Campeonato Paulista de Inverno", ressalta.
Com foco, disciplina e um trabalho técnico consistente, a ABDA segue firme em sua missão de formar atletas, promover inclusão e representar Bauru e o Brasil com excelência nas piscinas.