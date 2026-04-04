A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro da CBDI de Natação 2026 com resultados expressivos e que reforçam o crescimento da equipe na modalidade.

O evento reuniu 14 equipes de todo o Brasil, de 27 a 29 de março, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), consolidando-se como uma das principais competições nacionais para atletas com deficiência intelectual.

Mesmo enfrentando adversários fortes e competindo em meio a um ciclo intenso de treinamentos, a ABDA garantiu a 6ª colocação geral por equipes, demonstrando evolução técnica, consistência e espírito competitivo.