O Noroeste faz sua estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (4), às 19h, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, fora de casa. Será o primeiro duelo da história entre as equipes, a ser realizado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, o Lourivaldão, situado no distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema (RJ). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), tanto para o setor local quanto para o visitante. Crianças até 12 anos não pagam. É possível comprar pelo site Inova Tickets. A torcida noroestina poderá acompanhar em vídeo pela transmissão do YouTube Metrópoles Esportes ou pelas rádios bauruenses.

O jogo será um duelo de ex-centroavantes com faro de gol. No comando do Norusca está o técnico Guilherme Alves, ex-Atlético (MG) e Corinthians, e, pelo lado do time do Rio, o treinador é Reinaldo, ex-atacante de São Paulo, Flamengo, Paris Saint-Germain, Botafogo (RJ) e Santos.

O Norusca entrou em campo pela última vez no dia 15 de fevereiro, quando conseguiu escapar do rebaixamento do Paulistão, no empate por 3 a 3 com o Primavera. Desde então, o time teve duas semanas de pausa e realizou sua mini pré-temporada. A equipe bauruense fez um jogo-treino com portões fechados para imprensa e torcida e empatou em 1 a 1 com o modesto Tupã, que vai disputar a Série B do Paulista Sub-23, a 5.ª divisão de São Paulo.