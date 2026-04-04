O Noroeste faz sua estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (4), às 19h, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, fora de casa. Será o primeiro duelo da história entre as equipes, a ser realizado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, o Lourivaldão, situado no distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema (RJ). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), tanto para o setor local quanto para o visitante. Crianças até 12 anos não pagam. É possível comprar pelo site Inova Tickets. A torcida noroestina poderá acompanhar em vídeo pela transmissão do YouTube Metrópoles Esportes ou pelas rádios bauruenses.
O jogo será um duelo de ex-centroavantes com faro de gol. No comando do Norusca está o técnico Guilherme Alves, ex-Atlético (MG) e Corinthians, e, pelo lado do time do Rio, o treinador é Reinaldo, ex-atacante de São Paulo, Flamengo, Paris Saint-Germain, Botafogo (RJ) e Santos.
O Norusca entrou em campo pela última vez no dia 15 de fevereiro, quando conseguiu escapar do rebaixamento do Paulistão, no empate por 3 a 3 com o Primavera. Desde então, o time teve duas semanas de pausa e realizou sua mini pré-temporada. A equipe bauruense fez um jogo-treino com portões fechados para imprensa e torcida e empatou em 1 a 1 com o modesto Tupã, que vai disputar a Série B do Paulista Sub-23, a 5.ª divisão de São Paulo.
Já o Sampaio Corrêa do Rio vem em atividade competitiva, na disputa da Copa Sul-Sudeste, e empatou com o São Bernardo FC em 1 a 1 no Estádio Primeiro de Maio. O time conta com um ex-jogador do Alvirrubro: o atacante Octávio, camisa 11, profissionalizado no Norusca na Série A3 de 2017.
1.º TURNO
Depois deste duelo fora, o Norusca fará dois jogos consecutivos diante de sua torcida, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o XV de Piracicaba, no dia 11 de abril, um sábado, às 18h. Na terceira rodada, também no Alfredão, enfrenta o Nova Iguaçu Futebol Clube no dia 18 de abril, também um sábado, às 18h. Na quarta rodada, o Noroeste visitará o Velo Clube, em Rio Claro, para um duelo no dia 25 de abril, quarta-feira, às 19h. Fechando o primeiro turno, o time bauruense recebe no Alfredão o Maricá (RJ), no sábado, 2 de maio, às 18h.
A última disputa de Brasileiro do Noroeste foi a Série C de 2008.