A Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), que reúne as aldeias Kopenoti, Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá, celebra neste mês o "Abril Indígena" com programação voltada ao reconhecimento, à valorização e ao fortalecimento da cultura dos povos originários do município. Até 17 de abril, a Aldeia Kopenoti receberá visitantes para conhecer as tradições, a história e os saberes da comunidade por meio de passeio ao ponto de memória da aldeia e trilha ecológica em contato direto com a natureza, além de vivências indígenas.
O espaço também contará com exposição e venda de artesanato e biojoias indígenas, praça de alimentação e desfile de beleza da mulher indígena 2026. O agendamento de visitas pode ser feito através do contato @klleberarttes ou do telefone (14) 99601-2371.
O encerramento será no dia 18, a partir das 9h, na quadra poliesportiva, com apresentação cultural dos guerreiros e guerreiras da Kopenoti, por meio das danças Hiokena Kipae e Hiokena Seputerena.