O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (1), ação integrada em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) para reforçar o enfrentamento aos impactos ambientais no rio Tietê. Como medida prioritária, foi ampliado o sistema de contenção das macrófitas - plantas aquáticas que se acumulam no reservatório -, com foco na desobstrução da navegação. Além da instalação de um quilômetro de barreiras flutuantes em dois trechos da eclusa, foi incorporado um segundo rebocador pela concessionária, que tem como função direcionar as plantas para o vertedouro, minimizando o acúmulo de macrófitas no canal.
A atividade integra os trabalhos do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI-Tietê) que, desde março do ano passado, atua no combate a irregularidades nas margens do rio, com foco nos trechos mais críticos.
Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e composto por órgãos como Cetesb, Polícia Militar Ambiental e prefeituras, o grupo já realizou 401 fiscalizações e aplicou R$ 13,7 milhões em multas.
A programação em Barra Bonita também incluiu reunião com lideranças regionais e ação embarcada para coleta de água. "Estamos avançando na fiscalização, monitoramento, apoio aos setores impactados e investimentos estruturantes, sempre com base em critérios técnicos e no acompanhamento permanente das condições do rio", diz a titular da Semil, Natália Resende.
MAIS AÇÕES
O Estado ampliou o monitoramento da qualidade da água no rio Tietê com a expansão da rede de estações automáticas da Cetesb em pontos estratégicos, incluindo Barra Bonita e, mais recentemente, Promissão (veja box).
O governo paulista também instituiu um Plano de Contingência para Mortandade de Peixes em Tanques-Rede por Causas Ambientais e disponibilizou linha de crédito emergencial de R$ 2,5 milhões para pescadores e piscicultores afetados pela mortandade de peixes na região do rio Tietê.
No âmbito do programa Universaliza, a atuação está voltada à ampliação da coleta e tratamento de esgoto nos municípios, com a meta de universalizar o serviço até 2029, antes do prazo nacional de 2033, e de reduzir progressivamente o lançamento de efluentes nos afluentes do rio Tietê.
Como parte das soluções de médio e longo prazos, seguem em andamento obras para melhoria da navegação na região. A ampliação do canal de Nova Avanhandava já atingiu 96% de execução e é considerada uma das principais intervenções da Hidrovia Tietê-Paraná.
Além disso, as obras para implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri estão em fase de formalização contratual, com início previsto para maio, e investimento de R$ 65,5 milhões. A intervenção vai aumentar a segurança e acelerar a navegação na eclusa, que registra o maior número de passagens da Hidrovia Tietê-Paraná.
Monitoramento ampliado
A estação automática de monitoramento do rio Tietê de Promissão (120 quilômetros de Bauru) opera de forma ininterrupta, realizando medições a cada cinco minutos, 24 horas por dia, o que permite o acompanhamento detalhado e em tempo real de parâmetros essenciais como oxigênio dissolvido, temperatura e pH. Essa alta frequência na coleta de dados é crucial para identificar variações imediatas nas condições ambientais, fornecendo subsídios técnicos indispensáveis para a preservação do ecossistema e para a rápida tomada de decisão na gestão da qualidade da água em todo o trecho monitorado.