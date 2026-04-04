O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (1), ação integrada em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) para reforçar o enfrentamento aos impactos ambientais no rio Tietê. Como medida prioritária, foi ampliado o sistema de contenção das macrófitas - plantas aquáticas que se acumulam no reservatório -, com foco na desobstrução da navegação. Além da instalação de um quilômetro de barreiras flutuantes em dois trechos da eclusa, foi incorporado um segundo rebocador pela concessionária, que tem como função direcionar as plantas para o vertedouro, minimizando o acúmulo de macrófitas no canal.

A atividade integra os trabalhos do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI-Tietê) que, desde março do ano passado, atua no combate a irregularidades nas margens do rio, com foco nos trechos mais críticos.

Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e composto por órgãos como Cetesb, Polícia Militar Ambiental e prefeituras, o grupo já realizou 401 fiscalizações e aplicou R$ 13,7 milhões em multas.