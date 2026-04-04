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Nova diretoria para o biênio 26-28 toma posse na Assenag Bauru

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A nova gestão dará continuidade às ações da associação, com foco na valorização profissional e no fortalecimento das áreas de engenharia
A nova gestão dará continuidade às ações da associação, com foco na valorização profissional e no fortalecimento das áreas de engenharia

No último dia 26 de março, foi realizada a reunião de posse oficial da nova diretoria executiva para o biênio 2026-2028 da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag). O engenheiro civil Edvaldo Lopes Ferraz assume a presidência da entidade, ao lado do vice-presidente, engenheiro mecânico José Roberto Martins Segalla.

A nova gestão dará continuidade às ações da associação, com foco na valorização profissional e no fortalecimento das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia

A reunião contou com a presença dos membros do Conselho Diretor, seguindo o regulamento do Estatuto Social da associação. A relação completa dos integrantes da chapa eleita pode ser consultada no site da Assenag, através do link: https://assenag.org.br/.

Já a Cerimônia de Posse será realizada no dia 10 de abril (sexta-feira), a partir das 19h, no auditório da Assenag. Mais informações pelo WhatsApp: (14) 99114-1710.

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