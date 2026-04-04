Ver bem é essencial para aprender, brincar e descobrir o mundo. Pensando nisso, uma iniciativa internacional do Lions Clube, chamada Sight for Kids, no Brasil denominada Visão para Crianças, veio do Exterior para Bauru e pretende, em três anos, transformar a realidade de milhares de alunos de baixa renda. O trabalho já começou na cidade e será expandido para Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru) e Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Segundo o presidente do projeto no Brasil, Manoel Messias Mello, o "Visão para Crianças" (traduzido para o português) prevê realizar atendimentos oftalmológicos gratuitos e também fornecer óculos para 10.350 crianças de Bauru, incluindo 194 alunos especiais da Apae, além de mais 2.305 estudantes de Pederneiras.
A triagem será feita nos ensinos fundamentais I e II, para faixas etárias entre 6 e 14 anos, com acompanhamento das coordenadoras do Sight for Kids. Em Bauru, a responsável é Sandra Mello e, em Pederneiras, Andrea Palaro Frascareli. Há apoio das secretarias municipais de Educação de ambas as cidades.
Na cidade de Natal, por ser capital e também contar com apoio do Governo do Estado, o atendimento gratuito para crianças de baixa renda é ainda maior: 68.394 alunos. A coordenadora é Emanuella de Lima Carlos.
A verba do "Visão para Crianças" é proveniente do Lions Club International, com apoio da multinacional Johnson & Johnson.
RENDIMENTO ESCOLAR
De acordo com o Lions Clube e a Prefeitura de Bauru, estudos apontam que cerca de 80% do desempenho acadêmico depende da visão, e problemas não corrigidos podem comprometer o rendimento dos alunos. Nas triagens, os alunos selecionados serão direcionados para o Centro de Excelência. Os óculos, quando indicados, serão fornecidos sem custo às famílias.
Manoel Messias acrescenta que o "Visão para Crianças" ajudará, em Bauru, Pederneiras e Natal, a transformar a vida de comunidades inteiras, resultando em pais aliviados, professores informados e uma comunidade engajada para que a criança veja o mundo com clareza e alcance seu melhor potencial.