Ver bem é essencial para aprender, brincar e descobrir o mundo. Pensando nisso, uma iniciativa internacional do Lions Clube, chamada Sight for Kids, no Brasil denominada Visão para Crianças, veio do Exterior para Bauru e pretende, em três anos, transformar a realidade de milhares de alunos de baixa renda. O trabalho já começou na cidade e será expandido para Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru) e Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Segundo o presidente do projeto no Brasil, Manoel Messias Mello, o "Visão para Crianças" (traduzido para o português) prevê realizar atendimentos oftalmológicos gratuitos e também fornecer óculos para 10.350 crianças de Bauru, incluindo 194 alunos especiais da Apae, além de mais 2.305 estudantes de Pederneiras.

A triagem será feita nos ensinos fundamentais I e II, para faixas etárias entre 6 e 14 anos, com acompanhamento das coordenadoras do Sight for Kids. Em Bauru, a responsável é Sandra Mello e, em Pederneiras, Andrea Palaro Frascareli. Há apoio das secretarias municipais de Educação de ambas as cidades.