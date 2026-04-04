A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Bauru) promove uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado na última quinta-feira (2). As atividades incluem ações internas voltadas aos usuários, familiares e profissionais, além da participação em evento aberto na cidade, com o objetivo de ampliar o debate sobre inclusão e conscientização.

Entre os destaques da programação está a participação na Caminhada do Autismo, que será realizada no dia 26 de abril, em parceria com o Lions Clube. O evento acontece das 8h às 10h30, com concentração e saída em frente à árvore da Copaíba, na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e público estimado de 800 pessoas.

A Apae também contará com um espaço próprio no local, posicionado do outro lado da via, próximo ao ponto de saída. A iniciativa reúne instituições, famílias e a comunidade para dar visibilidade ao tema e reforçar a importância do respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inscrições para a caminhada devem ser feitas por meio do link disponível no Instagram @lionsclubebauruautismo. Toda a verba arrecadada será destinada a um projeto da Apae previamente selecionado.