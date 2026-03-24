Pirajuí - A Justiça de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) julgou procedente, nesta segunda-feira (23), uma ação ajuizada por Rosalina Sônia dos Santos (PL), a Rosa da Ambulância, reconhecendo ausência de justa causa para cassação do mandato da prefeita e anulando o decreto do Legislativo relativo ao ato. A decisão determina a recondução dela ao cargo, mas só terá efeitos a partir do trânsito em julgado do processo.

Nos autos, o advogado de defesa de Rosa, Jeferson Machado, sustentou a suposta ocorrência de diversas nulidades durante a Comissão Processante (CP) que resultou na cassação, como ausência de justa causa, cerceamento de defesa por falta de intimação prévia para diversos atos processuais e o impedimento do presidente da Câmara e de vereadores com eventual interesse pessoal no desfecho da apuração.

O juiz Saulo Mega Soares e Silva argumentou que "o motivo apresentado pelo Decreto Legislativo nº 232/2025 não é minimamente apto a demonstrar negligência na defesa de interesses do Município e nem revelar falta de decoro no cargo". "Conforme teoria dos motivos determinantes, uma vez insubsistente a situação fática que fundamentou o ato administrativo, este deve ser declarado nulo", ressaltou.