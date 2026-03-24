Botucatu - Uma estudante de 25 anos foi abordada na rua por dois desconhecidos e obrigada a seguir com eles até um estacionamento, onde foi agredida e estuprada. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e os suspeitos foram localizados logo após o crime e presos em flagrante.
De acordo com o registro policial, a vítima contou à polícia que havia saído de um estabelecimento na Vila Paulista quando, por volta das 3h40, dois homens em uma moto pararam próximo a ela. Um deles desceu do veículo, dizendo que estava armado, e ordenou à jovem que ficasse em silêncio e o acompanhasse.
Ainda conforme a versão dela, o condutor da moto seguiu logo atrás e, em um estacionamento ermo, os dois obrigaram a estudante a praticar sexo com eles, mexeram em seu celular e a agrediram. Na sequência, a dupla deixou o local e a vítima acionou equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi chamada e, após diligências, um dos suspeitos, de 20 anos, foi localizado. Na sequência, o segundo suspeito, de 21 anos, foi identificado e detido. Questionados, os dois admitiram que mantiveram relações sexuais com a jovem, mas alegaram que teria sido consensual.
A estudante passou por exames no Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi registrado um BO de estupro coletivo. Os dois suspeitos permaneceram presos, à disposição da Justiça.