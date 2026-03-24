Botucatu - Uma estudante de 25 anos foi abordada na rua por dois desconhecidos e obrigada a seguir com eles até um estacionamento, onde foi agredida e estuprada. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e os suspeitos foram localizados logo após o crime e presos em flagrante.

De acordo com o registro policial, a vítima contou à polícia que havia saído de um estabelecimento na Vila Paulista quando, por volta das 3h40, dois homens em uma moto pararam próximo a ela. Um deles desceu do veículo, dizendo que estava armado, e ordenou à jovem que ficasse em silêncio e o acompanhasse.

Ainda conforme a versão dela, o condutor da moto seguiu logo atrás e, em um estacionamento ermo, os dois obrigaram a estudante a praticar sexo com eles, mexeram em seu celular e a agrediram. Na sequência, a dupla deixou o local e a vítima acionou equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).