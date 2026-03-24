Moradores das quadras 2 e 3 da rua Maria César Pimentel, no bairro Vila Engler, em Bauru, reclamam das condições precárias da via, marcada por grandes buracos e falta de pavimentação. A rua possui apenas três quadras, mas duas delas ainda permanecem sem asfalto, enquanto apenas uma recebeu pavimentação há alguns anos. Quem vive no local afirma que a situação tem causado dificuldades constantes para circulação de pedestres e veículos.

O morador Venicio Augusto Francisco, que mora nesta rua desde 2011, relata que frequentemente precisa tomar medidas improvisadas para conseguir entrar em casa. ‘‘Tenho colocado de tempos em tempos caminhões de terra e plantado grama, se não fizer isso, não consigo entrar na minha própria casa”, afirma.

Venicio relatou também que em junho do ano passado, durante uma intervenção da prefeitura na rua, o solo chegou a ser preparado para receber asfalto. No entanto, no local foi depositado apenas cascalho, medida considerada insuficiente para resolver o problema. Em 17 de outubro de 2025, o vereador Júnior Rodrigues encaminhou um pedido à Secretaria Municipal de Obras solicitando o asfaltamento das quadras, mas, até o momento, nenhuma obra foi executada.