A Faculdade de Tecnologia de Bauru (Fatec), do Centro Paula Souza, iniciou na última segunda-feira (23) o “Ato Solidário” para doação de sangue no Hemonúcleo do Hospital de Base. A ação vai até o dia 27, sexta-feira, e tem como objetivo reforçar o estoque de sangue do hemonúcleo, além de promover a conscientização sobre a importância de ser um doador. Alunos do curso de Gestão Hospitalar estiveram hoje no Hemonúcleo para doação. Segundo Valéria Coltri, assistente social do Hemonúcleo do Hospital de Base, ações como a da Fatec contribuem para conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária.

Para doar, é preciso ter entre 18 e 69 anos, estar bem alimentado, sentir-se bem e pesar acima de 50 kg. Também é necessário observar algumas restrições: quem teve Covid-19 deve doar somente após 30 dias; quem tomou a vacina Coronavac deve aguardar 48 horas para a doação; e, no caso de outras vacinas, o prazo é de sete dias. A ação solidária pretende mobilizar alunos e docentes dos sete cursos de graduação da Fatec, além de funcionários e da administração. Como movimento de conscientização, a iniciativa busca sensibilizar a comunidade bauruense para a necessidade de manter os bancos de sangue abastecidos para o atendimento hospitalar.

Vale lembrar que o Hemonúcleo faz parte do Hospital de Base de Bauru e atende hospitais e santas casas de oito municípios da região. Doar é um ato pela vida, já que um único doador pode ajudar a salvar até quatro vidas a cada doação.

Serviço -