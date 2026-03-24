O Circuito Cultura e Família: Aldeia Encantada chega a Lençóis Paulista neste sábado (28), com uma programação gratuita voltada ao público infantil e suas famílias. O evento será realizado das 16h às 20h, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, reunindo atividades lúdicas, culturais e inclusivas.

Após atrair mais de 2.300 pessoas nas cidades de Jaú e Piracicaba, o projeto desembarca em Lençóis Paulista com uma proposta que une entretenimento e educação. Inspirado no folclore brasileiro, o circuito oferece experiências interativas em quatro ambientes temáticos: Vila do Saci, Gruta da Cuca, Floresta da Caipora e Encanto das Águas, que retrata o universo da Iara e do pescador.

Com classificação livre, o evento é direcionado principalmente a crianças de até 10 anos, acompanhadas de suas famílias. A iniciativa busca valorizar a cultura popular, estimular a imaginação das crianças e promover reflexões sobre diversidade e preservação ambiental.