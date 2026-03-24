O Circuito Cultura e Família: Aldeia Encantada chega a Lençóis Paulista neste sábado (28), com uma programação gratuita voltada ao público infantil e suas famílias. O evento será realizado das 16h às 20h, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, reunindo atividades lúdicas, culturais e inclusivas.
Após atrair mais de 2.300 pessoas nas cidades de Jaú e Piracicaba, o projeto desembarca em Lençóis Paulista com uma proposta que une entretenimento e educação. Inspirado no folclore brasileiro, o circuito oferece experiências interativas em quatro ambientes temáticos: Vila do Saci, Gruta da Cuca, Floresta da Caipora e Encanto das Águas, que retrata o universo da Iara e do pescador.
Com classificação livre, o evento é direcionado principalmente a crianças de até 10 anos, acompanhadas de suas famílias. A iniciativa busca valorizar a cultura popular, estimular a imaginação das crianças e promover reflexões sobre diversidade e preservação ambiental.
O evento também se destaca pelo compromisso com a acessibilidade e a sustentabilidade. Todas as atividades contam com intérprete de Libras, além de estrutura adaptada para pessoas com deficiência e cadeirantes.
Para incentivar práticas sustentáveis, haverá bicicletário no local, com distribuição gratuita de água e frutas para quem optar por ir de bicicleta.
A realização é do Grupo Ativaz, que desenvolve projetos com foco social e cultural no interior paulista. O circuito conta com patrocínio da Rede Jaú Serve Supermercados, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS).
Após a passagem por Lençóis Paulista, o projeto seguirá para outras cidades da região, com edições previstas em Ibitinga, no dia 11 de abril, e Descalvado, em 9 de maio. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais do projeto.