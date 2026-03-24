A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 122 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS
Ajudante de motorista – 2 vagas
Ajudante geral – 2 vagas
Ajudante geral serviços lavanderia – 3 vagas
Analista de Crédito – 1 vaga
Analista de Marketing – 1 vaga
Analista de Operações I - Cadastro, Subsídios, Ofícios (Backoffice Jurídico) – 3 vagas
Assistente de controle de estoque e cadastro – 1 vaga
Assistente de loja – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente caixa – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 6 vagas
Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga
Auxiliar de carga e descarga – 10 vagas
Auxiliar de cozinha – 5 vagas
Auxiliar de Departamento Pessoal (Admissão) – 3 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 3 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de manutenção – 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial (elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria) – 1 vaga
Auxiliar de montagem – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar de treinador de cavalos – 1 vaga
Auxiliar Jurídico – 2 vagas
Balconista – 1 vaga
Cozinheira – 2 vagas
Cozinheiro (a) – 1 vaga
Cuidador social – 7 vagas
Designer – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Empregada doméstica (lavar e passar) – 1 vaga
Empregada doméstica mensalista (fixa) – 1 vaga}
Estágio em Marketing – 1 vaga
Estágio Marketing – 1 vaga
Fresador – 1 vaga
IW Inglês sem Enrolação (Estágio das 10h às 16h) – 1 vaga
Jardineiro – 2 vagas
Líder de usinagem – 1 vaga
Motorista (60 horas/1° turno – manhã) – 2 vagas
Motorista de caminhão – 2 vagas
Motorista de ônibus – 1 vaga
Motorista entregador – 1 vaga
Negociador (Auxiliar Administrativo) – 3 vagas
Oficial de manutenção – 1 vaga
Operador de torno CNC – 2 vagas
Pedreiro – 2 vagas
Servente – 1 vaga
Servente de obras – 3 vagas
Serviços gerais – 2 vagas
Supervisor de Projetos (Comunicação Visual/Estruturas Metálicas/Execução) – 1 vaga
Supervisor (a) de venda – 1 vaga
Técnico de manutenção – 1 vaga
Técnico de manutenção – 1 vaga
Torneiro mecânico – 2 vagas
Auxiliar Técnico de Eletrônica – 5 vagas
Operador de centro de usinagem – 2 vagas
Técnico de qualidade (metalúrgica) – 2 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor (a) – 3 vagas
Vendedor (a) interno – 3 vagas
Vigia – 1 vaga
Vigilante – 1 vaga