No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado nesta terça-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo alerta para a necessidade de conscientização, prevenção e adesão ao tratamento como medidas essenciais para reduzir a incidência da doença. Em 2025, o estado registrou 17.887 novos casos, enquanto o município de Bauru contabilizou 113 ocorrências no mesmo período, sendo a maioria entre homens na faixa etária de 30 a 39 anos.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, conhecida como bacilo de Koch. Embora atinja principalmente os pulmões, a enfermidade pode comprometer outros órgãos do corpo.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, houve redução no número de casos em São Paulo, que passaram de 20.633 em 2024 para 17.887 em 2025. Em Bauru, a queda também foi registrada, com 159 casos em 2024 contra 113 no ano seguinte. Mo entanto, a prevenção continua sendo essencial.