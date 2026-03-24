Morreu nesta segunda-feira (23) o radialista bauruense José Esmeraldi, que já estava aposentado. O velório será realizado nesta terça-feira (24), no Salão Nobre do Velório Terra Branca, Sala 1, das 7h às 16h. O sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Parque Jardim dos Lírios.

A paixão pelo rádio começou aos 8 anos de idade quando o então menino ganhou um protótipo de Rádio Gelena. “Eu esticava um arame no varal de roupas de metal da minha mãe, colocava uma espécie de fone nos ouvidos e ouvia, entre o chiado, rádios dos Estados Unidos e Alemanha. É claro que eu não entendia nada, mas vibrava com aquilo. A partir de então, eu me apaixonei pelo rádio”, lembra, em uma entrevista ao Jornal da Cidade, em 2012.

Mas foi somente após a aposentadoria, em Bauru, que o paulistano realizou seu sonho de trabalhar no rádio. Os ouvintes de Bauru e região puderam assim escutar e conectar a imaginação através de sua bela e grave voz nas rádios Rádio Universal de Agudos, Rádio Clube Bandeirantes, Auri-Verde e Rádio Unesp. Antes disso, Esmeraldi trabalhou por quase duas décadas na Xerox do Brasil.