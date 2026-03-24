Após uma grande vitória contra o Gerdau Minas, o Sesi Vôlei Bauru viaja para enfrentar o Osasco São Cristóvão Saúde no encerramento da fase classificatória da Superliga 25-26. O duelo será nesta terça-feira (24), às 21h, no Ginásio José Liberatti, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

Com os dois pontos somados na última rodada, o time bauruense chegou aos 40 no total e se garantiu na quinta colocação para a fase eliminatória, com campanha de 14 vitórias e sete derrotas. Já a equipe de Osasco vem de vitória sobre o Dentil Praia Clube e é terceira colocada com 46 pontos (15 vitórias e seis derrotas).

Apesar de não conseguir mais alterar sua posição na tabela, o jogo do Sesi Vôlei Bauru afetará a definição de seu adversário nas quartas de final. Caso o time bauruense vença fora de casa e o Dentil Praia Clube (4º, com 44) bata o rebaixado Tijuca Vôlei, o time de Uberlândia será o terceiro colocado, ultrapassando a equipe osasquense que, consequentemente, seria o adversário do Sesi Vôlei Bauru na próxima fase.