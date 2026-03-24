Após uma grande vitória contra o Gerdau Minas, o Sesi Vôlei Bauru viaja para enfrentar o Osasco São Cristóvão Saúde no encerramento da fase classificatória da Superliga 25-26. O duelo será nesta terça-feira (24), às 21h, no Ginásio José Liberatti, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Com os dois pontos somados na última rodada, o time bauruense chegou aos 40 no total e se garantiu na quinta colocação para a fase eliminatória, com campanha de 14 vitórias e sete derrotas. Já a equipe de Osasco vem de vitória sobre o Dentil Praia Clube e é terceira colocada com 46 pontos (15 vitórias e seis derrotas).
Apesar de não conseguir mais alterar sua posição na tabela, o jogo do Sesi Vôlei Bauru afetará a definição de seu adversário nas quartas de final. Caso o time bauruense vença fora de casa e o Dentil Praia Clube (4º, com 44) bata o rebaixado Tijuca Vôlei, o time de Uberlândia será o terceiro colocado, ultrapassando a equipe osasquense que, consequentemente, seria o adversário do Sesi Vôlei Bauru na próxima fase.
No primeiro turno, o Osasco São Cristóvão Saúde saiu com a vitória do confronto em Bauru, que teve Diana e Bruna Moraes como as maiores pontuadoras do time bauruense, com oito pontos.
Bruna Moraes é a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 229 pontos, seguida por Diana, com 224. Mayany segue como destaque nos pontos de bloqueio, com 78, terceira melhor marca da Superliga, enquanto Diana é a melhor sacadora do time de Bauru, com 22 aces, terceira melhor na liga.