O Bauru Basket tem mais um compromisso diante da sua torcida nesta terça-feira (24), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez será o Pato Basquete, em duelo válido pelo segundo turno do NBB Caixa.
A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú se reencontrou com a vitória no último sábado (21), diante da Unifacisa. Em uma tabela cada vez mais equilibrada, o resultado manteve o Dragão no G-8, com uma campanha de 20 triunfos em 33 rodadas.
Do outro lado, o time paranaense ocupa a 17ª colocação, com sete vitórias em 31 partidas (já são quatro jogos sem vencer). Os comandados do técnico Renan Gitiony se encontram naquela faixa que ainda pode sonhar com os playoffs, mas que, ao mesmo tempo, também busca se afastar das duas últimas colocações — que levam à disputa da Liga Ouro na próxima temporada.
Apesar do cenário distinto na classificação, a comissão técnica bauruense prega atenção máxima para o confronto. “Sempre digo que não podemos nos ater à posição na tabela. Eles de fato estão em outro pelotão, mas vão querer brigar para chegar aos playoffs. O jogo lá no Paraná foi cheio de dificuldades, uma partida enroscada. Eles têm um elenco jovem, que coloca muita velocidade e joga de uma forma física. Então a gente sabe que precisa entrar concentrado para apresentar o nosso plano de jogo, competir e sair com o resultado positivo”, destacou o treinador Paulo Jaú — que segue com 100% do elenco à sua disposição.
Alerta de recorde
O armador Dontrell Brite precisa de 17 pontos para ultrapassar o pivô Rafael Hettsheimeir como 3º maior pontuador do Bauru Basket na história do NBB Caixa. A pontuação está dentro da média por jogo do camisa 3 na atual temporada: 18.25. Com cinco temporadas seguidas defendendo as cores do Dragão, o norte-americano acumula 178 jogos pela equipe no principal campeonato do país. Confira os nomes que integram o atual top-5:
Ranking - recorde histórico de pontuação do Bauru Basket no NBB
1º - Larry Taylor - 5283 pontos
2º - Alex Garcia - 5107 pontos
3º - Rafael Hettsheimeir - 2532 pontos
4º - Dontrell Brite – 2516 pontos
5º - Fernando Fischer - 2326 pontos
Curiosamente, foi contra o Pato Basquete que o "The Flash" do Bauru atingiu outra marca histórica: 37 pontos na partida do dia 13 de dezembro de 2024, no ginásio Panela de Pressão — o recorde de sua carreira.
Ingressos com ação solidária
Os ingressos antecipados para a partida estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra. Cada CPF pode adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até sete anos têm direito à gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pela plataforma. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio a partir de uma hora antes do início da partida.
Assim como na partida passada, a diretoria solicita que os torcedores levem uma caixa do chocolate Bis. A ação faz parte da campanha "Páscoa Solidária", cujo objetivo é arrecadar doações para entidades assistenciais do município.