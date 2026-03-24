O Bauru Basket tem mais um compromisso diante da sua torcida nesta terça-feira (24), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez será o Pato Basquete, em duelo válido pelo segundo turno do NBB Caixa.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú se reencontrou com a vitória no último sábado (21), diante da Unifacisa. Em uma tabela cada vez mais equilibrada, o resultado manteve o Dragão no G-8, com uma campanha de 20 triunfos em 33 rodadas.

Do outro lado, o time paranaense ocupa a 17ª colocação, com sete vitórias em 31 partidas (já são quatro jogos sem vencer). Os comandados do técnico Renan Gitiony se encontram naquela faixa que ainda pode sonhar com os playoffs, mas que, ao mesmo tempo, também busca se afastar das duas últimas colocações — que levam à disputa da Liga Ouro na próxima temporada.