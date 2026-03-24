Em alusão ao mês de conscientização da Síndrome de Down, o Centro de Equoterapia Bauru promove ao longo desta semana, até sexta-feira (27), conforme a disponibilidade de horários, uma visita guiada gratuita voltada a pessoas com a síndrome. A iniciativa busca reforçar a importância do cuidado e da inclusão, destacando que, com o apoio adequado, é possível estimular o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida, informa a fisioterapeuta neurológica da associação, Sabrina Breslau.

A visita é aberta a toda a população e deve ser agendada previamente pelo telefone ou WhatsApp (14) 99745-7576. O espaço funciona dentro de uma hípica e também realiza atendimentos gratuitos a instituições como o Abrigo Wise Madness, a Aelesab e o Lar Santa Luzia. Além da visita guiada, a ação inclui o sorteio de uma bolsa para atendimento gratuito pelo período de quatro meses. O sorteio será realizado no dia 27 de março, às 11h30. Para participar, é necessário realizar a visita durante a semana e preencher os dados no local.

Segundo Sabrina, o principal objetivo da iniciativa é promover a inclusão, conscientizar a sociedade sobre a Síndrome de Down e dar visibilidade ao potencial das pessoas atendidas. “Queremos mostrar, na prática, como a equoterapia transforma vidas, estimulando autonomia, autoestima e qualidade de vida”, afirma.