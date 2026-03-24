O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Bauru, Thiago Luís Rodrigues Tezani, utilizou a Tribuna Livre da Câmara Municipal nesta segunda-feira (23) para criticar a condução de mudanças na estrutura jurídica do município, no que diz respeito às procuradorias, e pedir a abertura de diálogo entre as partes envolvidas. Segundo ele, a falta de conversas entre governo e procuradores pode gerar insegurança jurídica e impactar diretamente serviços públicos. Em nota enviada ao JCNET, o governo municipal fala sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que moveu e afirma que aceita o diálogo proposto mesmo assim (leia mais abaixo).

Tezani destaca que a reestruturação da advocacia municipal afeta diretamente órgãos como o DAE, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos (Funprev) e a atuação dos procuradores. Para o presidente da OAB, a forma como o processo vem sendo conduzido tem causado preocupação entre profissionais e na sociedade. Ressalta que Bauru construiu, ao longo de décadas, uma estrutura consolidada, com procuradores concursados que exercem suas funções de forma especializada. Apesar de reconhecer a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina adequações, Tezani afirmou que há diferentes caminhos possíveis para a implementação das mudanças.

Uma das principais críticas foi direcionada à postura do governo municipal, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) sem, segundo ele, promover diálogo prévio com os procuradores, a OAB ou mesmo com o Poder Legislativo. “Faltou ouvir os envolvidos e considerar as particularidades do município”, apontou. Tezani também demonstrou preocupação com eventuais alterações que possam comprometer as prerrogativas dos procuradores. Ele afirmou que a OAB não aceitará medidas que representem rebaixamento de função ou desvalorização profissional, classificando tais possibilidades como afronta ao Estado de Direito.