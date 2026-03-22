E estamos no mês da Poesia. E há que comemorarmos a permanência deste gênero literário, pois é ele que nos torna um pouco mais humanos. É através dos olhos dos poetas que conseguimos ver mais beleza na vida, que conseguimos ver uma luz no fim do túnel ou um futuro menos eletrônico ou mecânico para o ser humano. Neste mês de março comemoramos duas vezes a poesia: 14 de março é o Dia Nacional da Poesia. No Brasil, o dia da poesia é neste dia porque é o dia do aniversário de Castro Alves, um dos grandes poetas brasileiros. O Dia Internacional (ou Mundial) da Poesia, no entanto, é comemorado no dia 21 de março, por iniciativa da Unesco.
Poesia é a língua universal da alma. Poesia é a linguagem do sentimento, da emoção, do lirismo, da sensibilidade. O Poeta é esse ser estranho e singular, iluminado, que vê a vida com o coração e tenta passar essa visão a todos aqueles que tiverem sensibilidade para recriar a sua visão.
É das penas deles que flui a emoção e o sentimento dessa arte incomensurável que se chama poesia.
É o poeta que torna esse nosso mundo, tão belo e ao mesmo tempo tão conturbado, um pouco mais humano, é ele que desnuda a alma para que a nossa alma seja menos dura, menos intolerante, mais solidária, mais humana. É o poeta que nos leva a contemplar o amor, que nos leva a pensar a paz, que nos lembra de que somos irmãos gêmeos da natureza e por isso mesmo precisamos amá-la e respeitá-la, para que ela nos proteja e não nos desampare.
O mundo atual, tão corrido e tão violento, com tantas guerras, precisa da singeleza e do lirismo da poesia. A poesia é necessária, para que não nos deixemos endurecer ainda mais, para não deixarmos de ser gente.
Sim, a poesia é necessária. Como deixar fluir a alma pelas pontas dos dedos, a não ser pelos versos de um poema? A poesia é sentimento, é emoção, é alma, é coração. Como sermos humanos sem tudo isso? A poesia é mágica, como já disse Quintana - e quem mais poderia dizê-lo, senão o Mestre da poesia, o poeta passarinho?
Atrevo-me a mostrar alguns versos homenageando a poesia: DIA DA POESIA (Luiz Carlos Amorim) - Hoje quero ser este dia, / este Dia da Poesia / para me transmutar em poema. / E eu, pretenso poema / posso resplandecer o sol / para me fazer sentir, / para me lançar em versos, / para poesiar o mundo. / Porque fazer poesia / É ter sentimentos à flor da alma, / emoções a explodir / por toda a nossa superfície / e implodindo nosso interior, / sensibilidades todas / transbordando o coração, / lirismo a faiscar nos olhos. / Então, neste dia da poesia, / somos o verso, somos a rima, / somos o ritmo, somos palavra, / somos tributo, somos canção, / somos amor à poesia.//Amanhã, deixo de ser este poema / e volto a ser, humildemente, / apenas mais um poeta, / aprendiz de poesia.