Poema interrompido nas palavras sequestradas, nos versos da escolha sonegada. Livro fechado no chão, a boneca que não pode ser boneca...

Nem boneca de luxo, nem de louça. Boneca de pano sem rosto, deixada num canto, inanimada, no olhar dos saltimbancos cegos.

Escrito na boneca de pano,

o poema visual do horror

exilado,

solitário, como se fosse de

alguma alma vagueadora,

sem paz, sem gozo no

avesso de uma lua sem luar.

Desnudo da dignidade.

Estou em um corpo

machucado,

besuntado pela nódoa da

inconcebível barbárie

humana.

O silêncio grita em cada

morte. Tudo é indigno a uma

boneca de carne.

No peito, o coração pulsa,

sofre e chora, sob o manto

escuro do desamparo.

Quem ouvirá?