Mas o governo do presidente Lula – integrado por destacadas figuras beneficiadas pela anistia dada em 1979 pelo presidente João Figueiredo, o último do ciclo militar, parte deles ex-militantes da luta verdadeiramente armada, fazem campanha e objeção ao perdão aos capitulados nos episódios de 8 de janeiro.

Exceto as duas CPMI (Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito) em andamento – a do Roubo no INSS e a do Banco Master – os senadores e deputados federais deverão ter muito trabalho nas próximas semanas e meses com a anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023, quando a turba invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o prédio do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Na inviabilidade de aprovar a anistia ampla, os congressistas, no final do ano passado (2025) votaram o Projeto de Lei da Dosimetria (PL2162/2023), que reduz as penas dos condenados de janeiro de 2023. Os 27 anos de pena que o Supremo Tribunal Federal impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, são reduzidos a 2,4 anos. Mas a matéria foi vetada integralmente pelo presidente Lula em despacho do dia 8 de janeiro, que hoje espera inclusão na pauta de votação de senadores e deputados.

Ao mesmo tempo em que os congressistas de oposição se mobilizam para rejeitar o veto presidencial, o senador Esperidião Amin ((PP/SC) reapresentou o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita que – igualmente ao veto presidencial – aguarda inclusão na pauta de votação.

O problema de 8 de janeiro de 2023 acabou se tornando um cabo-de-guerra entre situação e oposição. O presidente Lula insiste em afirmar que foi uma tentativa de golpe desfechada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que rebate a acusação e lembra que naquela data se encontrava nos Estados Unidos de onde seria impossível dirigir uma derrubada do novo governo. Mesmo assim, Bolsonaro, outros militares e altos servidores do seu governo foram condenado pelo STF, num processo que sofre inúmeras contestações, a começar pela afirmativa de que deveria ter tramitado em primeira instância e não na mais alta corte do Pais. Mas, mesmo assim, os condenados estão presos e o mesmo acontece com centenas de populares arrestados no acampamento que se formou na frente do quartel general do Exército, onde se pedia o golpe contra Lula.