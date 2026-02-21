Minha mãe tinha lá suas finuras de maneira. Dizia que espirros não deveriam ser contidos porque "faz mal à saúde". Mas também não deveriam provocar "escândalo" diante das visitas. Ensinava um jeito elegante de proteger os outros e evitar o vexame. Bastava cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo, ou com um lenço. O acessório nem sempre havia disponível, disputado pelos cinco filhos.

Lembro-me que a ordem era "nunca usar as mãos nuas". Anos depois, entendi que não havia preciosismo Zarcillo Barbosa nesse ensinamento. Vi o charreteiro do Central Park, numa tarde fria de outono, procedendo daquele jeitinho. A utilização da parte interna do cotovelo para cobrir o rosto, mantendo as mãos limpas e longe das gotículas, realmente é coisa civilizada. Ou higiênica, pelo menos.

A dificuldade aumenta quando, além do espirro, é disperso muco abundante pelas fossas nasais. Aí, o constrangimento é inevitável.