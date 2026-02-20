Comprar uma caixa nova de lápis de cor, um estojo e uma mochila ou uma lancheira sempre eram a parte preferida das minhas voltas às aulas. Na infância as férias eram um tempo quase infinito, no qual os ponteiros do relógio pareciam fazer um trato com o calendário e todos diminuíam o passo. Quando aquele hiato para as brincadeiras, passeios e sessões de televisão com pipoca acabava, era hora de comprar os novos materiais, de preparar para mais uma jornada de estudos, de novos desafios e de estar com os colegas de classe.

Durante a faculdade, olhando agora, da distância que se agrava a cada ano, as férias também eram longas e representavam tempo com amigos de infância, voltar a dormir no quarto com minhas irmãs, fazer viagens curtas com o namorado. Voltar às aulas era retomar o caminho para a vida de adulto, construindo o projeto de se podia sonhar de futuro. Comprar os livros, todos físicos, em várias parcelas, organizando-os ao lado das canetas e marca-textos, ajustando o cenário no qual mais um semestre de estudo de leis, doutrina e jurisprudência.

Mal deixei de ser aluna e logo me meti a ser professora. Voltar às aulas ganhou muitos outros significados. Saber para quais turmas eu lecionaria, quais as matérias, horários e até locais, passou a ser a grande preocupação. Preparar ou fazer parte das reuniões iniciais de professores, organizar salas de aula, avaliar orçamentos, currículos e entrevistas de novos docentes, recepcionar os alunos, também fez parte de muitas de minhas voltas às aulas.