O Mundo inteiro – cada país ou região dentro de seus hábitos e prioridades – está preocupado com o emprego que cientistas, governos, empresas e até o cidadão comum têm dado à IA (Inteligência Artificial). Nossa geração, que começou a vida laboral quando a tecnologia disponível era composta apenas pela máquina de escrever (mecânica) e os processos produtivos ditos automáticos eram executados por engenhocas dispendiosas que aos poucos perderam lugar para equipamentos mais leves e menos consumidores de matéria-prima e combustíveis, sentimos um misto de admiração, pelas facilidades, e preocupação, quando deparamos com as máquinas baseadas em processos eletrônicos e digitais que produzem mais com menos gastos.

O avanço tecnológico tem por objetivo facilitar a vida do homem. Assim foi desde a prensa que originou a tipografia até as grandes máquinas para as mais variadas funções antes executadas manualmente ou sob a movimentação animal. Automóveis e similares, telefone, lâmpada, transistor, rádio, computador e tudo o que nos serve (ou serviu antes de se tornar obsoleto) tiveram o bem-estar humano como objetivo. Não é diferente com a Inteligência Artificial. No atual estágio de evolução tecnológica, a sociedade dispõe de variadas técnicas e diferentes objetivos. O processo produtivo substitui com vantagens a mão-de-obra pessoal e, no outro lado da moeda, cria oportunidades de produções inimaginadas pelos desenvolvedores das técnicas e processos. É o emprego da tecnologia básica para diferentes finalidades. Qualquer um do povo tem, atualmente, acesso à Inteligência Artificial. E, com ela, produz peças gráficas, sonoras e digitais de diferentes ramos. A entrada em operação dos computadores com IA ensejou a produção de diferentes fantasias. Com esse instrumental é possível o operador recolher uma amostra de voz da pessoa a ser retratada e reproduzida, gerando um discurso ou comunicado onde ela é vista dizendo convicentemente tudo o que nunca falou. No terreno da imagem, é facílimo fazer um circunspecto, respeitável e recatado senhor dançar como um jovem deslumbrado, num exercício que sua condição física jamais suportaria. Tudo está disponível no nosso computador ou até no smartphone pessoal de baixo custo. E, da mesma forma, cada processo pode ser utilizado para facilitar a indústria, os transportes e todo o setor produtivo da sociedade. Evidentemente, com os riscos da sua má utilização que pode ser fruto da imperícia ou até de ação criminosa. Daí a conclusão de que a IA pode ser produtiva ou nociva, dependendo do emprego que o usuário a ela designar.

Surgiram recentemente, nos Estados Unidos, processos judiciais onde alunos processaram suas escolas e produtores de informática porque se sentiram viciados no processo digital e essa anormalidade acabou por prejudicar seu desenvolvimento cultural, educativo e profissional. Alguns países – como a Austrália – estão criando embaraços para o uso dos processos informáticos por alunos com menos de 16 anos de idade. O objetivo é que não se vicie e nem prejudiquem o seu desenvolvimento intelectual.