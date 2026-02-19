O homem de 35 anos que manteve a ex-companheira, de 24 anos, refém, na noite desta quarta-feira (18), em uma residência no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru, telefonou para o 190 para confessar o crime e monitorou durante todo o tempo a ação da polícia, por meio de câmeras de segurança. Após cerca de cinco horas de negociações, ele libertou a vítima sem ferimentos, se entregou e foi preso em flagrante.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), a mulher manteve relacionamento anterior com o autor e havia registrado boletim de ocorrência (BO) solicitando medida protetiva no último dia 11 de fevereiro. Ainda segundo a PM, o suspeito possui histórico de violência doméstica envolvendo outra vítima, também amparada por medida protetiva.
Nesta quarta-feira, por volta das 19h, ele passou a manter a ex-companheira refém em sua casa, sob a mira de arma de fogo, e avisou a PM sobre o crime por meio do 190. Na ligação, de acordo com a PM, o homem exigia a presença de uma negociadora do sexo feminino e ameaçava efetuar disparos contra ela e ele caso houvesse qualquer aproximação policial, monitorando a ação dos agentes por câmeras de segurança.
Paralelamente, a irmã da jovem recebeu mensagens dela pelo aparelho celular informando que havia sido sequestrada pelo ex, mas que estava bem, e procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para relatar o ocorrido, o que levou as equipes da unidade a levantar o endereço do suspeito e seguir até lá, onde a área já havia sido cercada por policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep).
Além de agentes da DDM e do Baep, atuaram na ocorrência, que demandou a adoção de protocolos técnicos de gerenciamento de incidentes com reféns, com o isolamento do local e contato com o autor, equipes da Força Tática da PM, do Corpo de Bombeiros, do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por volta das 23h50, o homem libertou a vítima e se entregou.
Durante buscas na casa, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, com carregador contendo oito munições intactas, 15 munições de calibre .22, uma espingarda de pressão, uma adaga/muleta e 15 pinos vazios com resquícios de cocaína. O suspeito foi conduzido à DDM e autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Nesta quinta-feira (19), ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na audiência de custódia.