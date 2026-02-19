O homem de 35 anos que manteve a ex-companheira, de 24 anos, refém, na noite desta quarta-feira (18), em uma residência no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru, telefonou para o 190 para confessar o crime e monitorou durante todo o tempo a ação da polícia, por meio de câmeras de segurança. Após cerca de cinco horas de negociações, ele libertou a vítima sem ferimentos, se entregou e foi preso em flagrante.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), a mulher manteve relacionamento anterior com o autor e havia registrado boletim de ocorrência (BO) solicitando medida protetiva no último dia 11 de fevereiro. Ainda segundo a PM, o suspeito possui histórico de violência doméstica envolvendo outra vítima, também amparada por medida protetiva.

Nesta quarta-feira, por volta das 19h, ele passou a manter a ex-companheira refém em sua casa, sob a mira de arma de fogo, e avisou a PM sobre o crime por meio do 190. Na ligação, de acordo com a PM, o homem exigia a presença de uma negociadora do sexo feminino e ameaçava efetuar disparos contra ela e ele caso houvesse qualquer aproximação policial, monitorando a ação dos agentes por câmeras de segurança.