Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam na manhã desta quinta-feira (19) três pessoas que, segundo apurações, se passavam por prestadores de serviço para furtar cartões bancários em residências de idosos. Uma das vítimas teve prejuízo de aproximadamente R$ 24 mil.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir do registro de boletim de ocorrência (BO) de um dos furtos, bem como denúncias e informações relacionadas à prática de fatos idênticos que tiveram como vítimas pessoas idosas e a fraude da falsa prestação de serviços residenciais.
Equipes do SIG da CPJ passaram a realizar diligências visando à identificação dos autores desses crimes e apuraram que o grupo utilizava atualmente um Corsa branco, que passou a ser monitorado e foi localizado nesta manhã no estacionamento de um estabelecimento no Núcleo Habitacional Octávio Rasi.
No carro, estavam L.D.S.Q., 32 anos, sua irmã D.D.S.Q.S., 34 anos, e L.L.D.S., 23 anos. Durante revista, os policiais encontraram um cartão bancário em nome de uma mulher de 77 anos, moradora de uma casa nas proximidades, que havia sido vítima do trio durante uma falsa prestação de serviço de internet.
Segundo a polícia, os investigados tentaram utilizar o cartão bancário da idosa para fazer compras no comércio onde foram detidos, mas sem sucesso. No veículo, também foram localizados uma mochila contendo diversas chaves, dois modens e equipamentos usados na instalação de gás de cozinha.
Questionados, os suspeitos afirmaram que se passavam por técnicos de gás, telefonia e televisão para ingressar nas casas das pessoas, normalmente idosas, e subtrair cartões bancários, que usavam para compras e saques. Outras quatro vítimas já foram identificadas, uma com prejuízo de cerca de R$ 24 mil.
A Polícia Civil pediu a divulgação das imagens dos investigados em razão da continuidade das investigações e da necessidade da identificação de outras pessoas que teriam sido prejudicadas por eles. Eventuais vítimas que reconhecerem o trio devem procurar o Setor de Investigações Gerais da CPJ de Bauru.