Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam na manhã desta quinta-feira (19) três pessoas que, segundo apurações, se passavam por prestadores de serviço para furtar cartões bancários em residências de idosos. Uma das vítimas teve prejuízo de aproximadamente R$ 24 mil.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir do registro de boletim de ocorrência (BO) de um dos furtos, bem como denúncias e informações relacionadas à prática de fatos idênticos que tiveram como vítimas pessoas idosas e a fraude da falsa prestação de serviços residenciais.

Equipes do SIG da CPJ passaram a realizar diligências visando à identificação dos autores desses crimes e apuraram que o grupo utilizava atualmente um Corsa branco, que passou a ser monitorado e foi localizado nesta manhã no estacionamento de um estabelecimento no Núcleo Habitacional Octávio Rasi.