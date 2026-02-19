Durante o feriado prolongado de Carnaval, do sábado (14) à Quarta-Feira de Cinzas (14 a 18), o Centro de Especialidades Médicas – Policlínica de Bauru foi alvo de furtos, com subtração da fiação elétrica. O ponto visado pelos criminosos foi a rede de ar-condicionado, que comprometeu o funcionamento dos aparelhos.

A Secretaria de Saúde de Bauru afirma, em nota, que um Boletim de Ocorrência (BO) já foi registrado e que a equipe de manutenção da pasta está trabalhando na compra dos materiais para reposição, bem como no restabelecimento do local.

O atendimento da Policlínica segue normalmente, informa a prefeitura.