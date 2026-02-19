19 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Bairro teve 5 meses de paz, mas volta a ter furto em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ladrão flagrado pulando o muro da residência
Ladrão flagrado pulando o muro da residência

Um homem forçou a entrada em uma residência e furtou fios de cobre na madrugada desta quinta-feira (19), na quadra 6 da rua Silva Jardim, no Bela Vista, em Bauru. O ladrão, que agiu sozinho, foi flagrado por uma câmera de segurança.

Uma moradora ouvida pela reportagem lamentou o crime e afirmou que a população local estava começando a se acostumar com uma rotina de paz, sem furtos, mas que o período durou apenas cinco meses, até esta nova invasão.

Ainda segundo ela, os moradores devem redobrar a atenção com pessoas que circulam pelas ruas do Bela Vista observando as residências, possivelmente para identificar a rotina dos proprietários. Um boletim de ocorrência ainda será registrado pela vítima.

