Um homem forçou a entrada em uma residência e furtou fios de cobre na madrugada desta quinta-feira (19), na quadra 6 da rua Silva Jardim, no Bela Vista, em Bauru. O ladrão, que agiu sozinho, foi flagrado por uma câmera de segurança.

Uma moradora ouvida pela reportagem lamentou o crime e afirmou que a população local estava começando a se acostumar com uma rotina de paz, sem furtos, mas que o período durou apenas cinco meses, até esta nova invasão.

Ainda segundo ela, os moradores devem redobrar a atenção com pessoas que circulam pelas ruas do Bela Vista observando as residências, possivelmente para identificar a rotina dos proprietários. Um boletim de ocorrência ainda será registrado pela vítima.