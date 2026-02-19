Exceto as duas CPMI (Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito) em andamento – a do Roubo no INSS e a do Banco Master – os senadores e deputados federais deverão ter muito trabalho nas próximas semanas e meses com a anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023, quando a turba invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o prédio do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Proposta dentro da mesma filosofia das dezenas de anistias e perdões políticos anteriores que integram a História do Brasil, o objetivo da matéria é promover a pacificação política. Mas o governo do presidente Lula – integrado por destacadas figuras beneficiadas pela anistia dada em 1979 pelo presidente João Figueiredo, o último do ciclo militar, parte deles ex-militantes da luta verdadeiramente armada, fazem campanha e objeção ao perdão aos capitulados nos episódios de 8 de janeiro.

Na inviabilidade de aprovar a anistia ampla, os congressistas, no final do ano passado (2025) votaram o Projeto de Lei da Dosimetria (PL2162/2023), que reduz as penas dos condenados de janeiro de 2023. Os 27 anos de pena que o Supremo Tribunal Federal impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, são reduzidos a 2,4 anos. Mas a matéria foi vetada integralmente pelo presidente Lula em despacho do dia 8 de janeiro, que hoje espera inclusão na pauta de votação de senadores e deputados.

Ao mesmo tempo em que os congressistas de oposição se mobilizam para rejeitar o veto presidencial, o senador Esperidião Amin ((PP/SC) reapresentou o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita que – igualmente ao veto presidencial – aguarda inclusão na pauta de votação.