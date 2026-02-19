Tradicionalmente, diz-se que o Brasil só começa após o Carnaval. Em 2026, essa máxima carrega um peso de urgência sem precedentes. Passado o período de festas e o recesso dos poderes Judiciário e Legislativo, o país não pode mais se dar ao luxo de postergar o enfrentamento de sua agenda econômica.

As galerias do Congresso e os gabinetes dos tribunais reabrem sob a sombra de indicadores que exigem mais do que discursos: exigem medidas pragmáticas para evitar uma estagnação prolongada.

O cenário é de alerta. Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) revisou para baixo a expectativa de crescimento da indústria em 2026 para apenas 1,1%, enquanto o mercado financeiro projeta um avanço do PIB de modestos 1,8%. Esse desaquecimento é o sintoma direto de uma política monetária que, embora sob pressão de queda, ainda mantém a taxa Selic em patamares restritivos, asfixiando o investimento produtivo.