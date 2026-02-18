Um homem de 38 anos, suspeito de agiotagem, foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, na tarde desta quarta-feira (18), por, segundo a polícia, comercializar combustível em sua residência, no bairro Pousada da Esperança II. Na garagem, foram apreendidos diversos galões vazios e mangueiras com resquícios de álcool e de gasolina, além de galões cheios contendo aproximadamente 75 litros de gasolina.

De acordo com a Polícia Civil, após investigações conduzidas pelo SIG, as equipes cumpriram mandado de busca no endereço e surpreenderam o investigado mantendo em depósito, de forma inadequada e nociva à saúde humana e ao meio ambiente, os diversos litros de gasolina que, conforme as apurações, seriam comercializados indevidamente por ele no imóvel.

Na casa, também foram encontrados um caderno com diversas anotações indicativas de empréstimos com juros abusivos, a título de agiotagem, que seriam realizados pelo homem, e grande quantia em dinheiro. Ele foi preso por crimes contra a economia popular e contra o meio ambiente e autuado pelo crime de usura, conhecido como agiotagem, que será objeto de investigação. O investigado permaneceu preso, sem direito à fiança, aguardando apresentação na audiência de custódia.