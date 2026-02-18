O Carnaval é a grande festa popular no Brasil, uma das maiores celebrações culturais do planeta, uma explosão de música, dança e ocupação criativa do espaço público. Entretanto, por trás do brilho, das fantasias e da folia, persiste um problema que se repete a cada ano: o impacto ambiental provocado por milhões de foliões nas ruas.

Esse cenário se torna ainda mais preocupante quando se considera que o Brasil já é o campeão de geração de lixo da América Latina e do Caribe. Segundo levantamento da International Solid Waste, até 2030 o país deve gerar cerca de 100 milhões de toneladas de resíduos por ano, respondendo por aproximadamente 40% de toda a produção do continente.

Essa realidade nos lembra da urgência de repensar grandes eventos populares. Basta observar o que ocorreu há dois meses, na virada do ano. No Rio de Janeiro, o Réveillon, visto como um “ensaio geral” para o Carnaval, gerou 1.250 toneladas de resíduos, sendo 625 toneladas apenas em Copacabana, segundo a Comlurb, exigindo uma operação ampliada com mais de 5 mil garis. No Paraná, equipes da Sanepar recolheram 8,8 toneladas de recicláveis e descartáveis nas praias, 3 toneladas acima da média diária de 10 dias de operação em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Em São Paulo, o pré-Carnaval de 2025 também foi marcado pelo grande acúmulo: quase 3 mil garis por dia removeram 227,7 toneladas de lixo após a passagem dos blocos, evidenciando o impacto crescente da folia sobre o ambiente urbano.