Não podemos aceitar aumentos de tributos, taxas e tarifas sem explicações claras, técnicas e acessíveis à população. Serviços públicos são essenciais, mas são custeados diretamente pelo cidadão. Quando há reajustes consecutivos, é obrigação do poder público demonstrar de forma objetiva os fundamentos econômicos e financeiros dessas decisões.

Em 2025, o Executivo de Bauru aplicou um reajuste de 10,5 % nas taxas e tarifas do Departamento de Água e Esgoto. Para 2026 está proposto um novo aumento de 7,8 %, ainda não efetivado. Caso se confirme, o acumulado dos dois reajustes atingirá aproximadamente 19,1 %, considerando o efeito composto.

Para efeito de comparação, a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 4,83 % em 2024 e de 4,26 % em 2025. A inflação acumulada nesses dois anos ficou em torno de 9,3 %. Observa-se, portanto, que o reajuste aplicado em 2025, isoladamente, já superou a inflação anual, e o acumulado projetado dos dois anos é significativamente superior à inflação acumulada do período anterior.