Um homem de 24 anos foi preso com 77 pinos e seis invólucros de cocaína e 22 pedras de crack na manhã de segunda-feira (16), no Jardim Ivone, em Bauru

No boletim de ocorrência (BO), os policiais militares relataram que realizavam policiamento preventivo quando, ao ingressarem na rua Edvaldo Rubens de Carvalho, avistaram o rapaz sentado na calçada. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito levantou-se rapidamente e entrou em uma casa pulando muro para fugir pelos fundos. Enquanto fazia isso, caíram do corpo dele alguns pinos de cocaína.

Detido, ele foi revistado e na pochete foram encontrados R$ 33,00 em dinheiro e mais drogas. Sobre um telhado, a PM apreendeu um celular. Segundo os policiais, o homem admitiu no local que de fato estava vendendo drogas para pagar seu aluguel. Ele foi levado ao plantão policial, onde ficou preso à disposição da Justiça para a audiência de custódia.