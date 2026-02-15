Equipes da Polícia Militar Rodoviária, durante Operação Impacto/Carnaval 2026, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco), apreenderam, neste sábado (14), em um caminhão que trafegava pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, uma carga com 50 mil maços de cigarros contrabandeados avaliada em cerca de R$ 750 mil.

De acordo com o registro policial, o veículo foi abordado durante fiscalização, por volta das 11h, na altura do quilômetro 337. O motorista, que não tinha antecedentes, disse que transportava cigarros contrabandeados e contou que era escoltado por outro veículo, parado na sequência nas proximidades da Base Operacional da PM Rodoviária. O condutor do automóvel tinha passagem por ameaça.

Em vistoria ao compartimento de carga do caminhão, os policiais rodoviários localizaram 50 mil maços de cigarros de origem estrangeira escondidos em meio a uma carga de recicláveis. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru, onde os cigarros, celulares, cartões bancários e os veículos foram apreendidos e os dois homens ficaram à disposição da Justiça.