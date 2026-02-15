Em um ano e um mês, a Prefeitura de Bauru reajustou a tarifa de água e esgoto cobrada pelo DAE em 18,3%. O primeiro reajuste foi em janeiro de 2025, relativo ao ano de 2024, de 10,5%. O segundo foi anunciado neste sábado (14/2) de Carnaval e é de 7,8%. A inflação acumulada neste período foi de 9,3%.

O reajuste anunciado pela prefeitura neste sábado ocorre dois dias após a entrega de envelopes por parte de três empresas que disputam o bilionário contrato de tratamento de esgoto da cidade - a multinacional espanhola Acciona, a líder nacional em saneamento Aegea e o consórcio liderado pela CBI (Companhia Brasileira de Infraestrutura).

O reajuste da tarifa de água e esgoto impacta diretamente, para mais, no custo da concessão, que é de R$ 3,6 bilhões. O Município sabia que o aumento sequencial no custo da água amplia a margem de lucro da empresa que vencer o edital em dezenas de milhões de Reais. De outro lado, a prefeitura adotou outorga (pagamento) com valor fixo para quem vencer o contrato bilionário, com o valor total de 'apenas' R$ 12,2 milhões.