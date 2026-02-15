15 de fevereiro de 2026
BAURU

PM prende homem que vendia vários tipos de drogas na Nações Norte


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Foram apreendidos cocaína, maconha, dry e dinheiro
Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de entorpecentes na avenida Nações Norte, em Bauru, na sexta-feira (13), durante a Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas, pela equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 4ª Companhia PM do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar.

Na busca pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes. Questionado, o suspeito confessou, segundo boletim de ocorrência (BO), a prática do tráfico e indicou que havia mais drogas escondidas em um terreno nas proximidades.

No total, foram apreendidos 278 pinos com cocaína, 23 porções de maconha, 23 porções de “dry” (derivado da maconha) e R$ 64,00 em dinheiro.

O homem conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça para a audiência de custódia.

