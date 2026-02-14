O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou duas representações propostas por partidos que acusam o presidente Lula de antecipar-se à propaganda eleitoral com o desfile em sua homenagem produzido pela Acadêmicos de Niterói. Será na noite deste domingo, no Sambódromo carioca.

Os ministros do TSE argumentaram que não podem restringir manifestações artísticas e culturais somente pela possibilidade de exteriorizarem conteúdos políticos. Seria uma censura prévia. A Constituição não permite, embora biografias não-autorizadas de artistas famosos como Roberto Carlos, Gil e Caetano fossem apreendidas antes de chegarem ao público. Nestes casos, decisões judiciais tiveram o respaldo da Suprema Corte, mesmo com a reação nacional em defesa da liberdade de expressão.

A ministra Cármen Lúcia alertou o Ministério Público para ficar de olho no conteúdo do samba-enredo e das alegorias, advertindo que festa carnavalesca não pode ser confundida com "fresta" para crimes eleitorais. A negativa de suspensão do desfile também não significa que a Justiça Eleitoral esteja dando um salvo-conduto ao candidato.