A expectativa de início do ciclo de queda da taxa Selic, sinalizado pelo Banco Central a partir de março, representa mais do que uma mudança técnica na política monetária. Para o mercado imobiliário de Bauru e região, trata-se de um cenário que tende a destravar decisões, reacender a confiança do consumidor e aquecer, de forma mais intensa, o segmento de imóveis tradicionais voltados à classe média ao longo de 2026.

Em 15% ao ano desde junho do ano passado, a Selic tem sido um freio evidente à capacidade de compra das famílias. Juros elevados encarecem o crédito, comprimem o orçamento doméstico e empurram para frente decisões que exigem planejamento de longo prazo, como a aquisição de um imóvel.

A projeção da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) de que a taxa chegue a 12,5% ao final de 2026 altera esse horizonte. Mesmo sem cortes abruptos, a simples indicação de uma tendência já influencia o comportamento do consumidor e aumenta a confiança de que o pior ficou para trás. Soma-se a isso outro fator decisivo: com a queda da Selic, a renda fixa perde atratividade, estimulando a migração de recursos hoje alocados em aplicações financeiras para investimentos em imóveis.