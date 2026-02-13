A Polícia Militar Rodoviária, por meio de uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), apreendeu no final da tarde desta quinta-feira (12), na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Bauru, carga de produtos contrabandeados avaliada em cerca de R$ 300 mil. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) e o responsável pelo transporte, um argentino de 35 anos, que estava sozinho, permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A reportagem apurou que a carga estava escondida em compartimentos ocultos de uma carreta carregada com farinha de trigo que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino à cidade paulista de Leme, e foi abordada por volta das 17h, na altura do quilômetro 235 da rodovia, no sentido Ipaussu-Bauru. No total, foram apreendidos 240 celulares, 10 iPads, quatro MacBooks e dois óculos de realidade virtual, mercadorias avaliadas em cerca de R$ 300 mil.