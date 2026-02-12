12 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NÃO FICOU APREENDIDO

Após três dias do furto, Baep flagra moto com adolescente

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Baep/Divulgação
Moto foi devolvida ao proprietário de Bauru
Moto foi devolvida ao proprietário de Bauru

Um adolescente foi flagrado em ato infracional de receptação de motocicleta por uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta terça-feira (11), no bairro Jardim Ouro Verde. O veículo, uma Honda CG 125 Fan, ano 2010, de cor preta, havia sido furtado três dias antes, no domingo (8).

De acordo com o Baep, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia sobre a presença de uma moto sem placa em uma residência do bairro. No local, os policiais fizeram contato com o adolescente, que não portava nada de ilícito durante a abordagem.

Ainda segundo a corporação, ao ser informado sobre a denúncia, o adolescente afirmou ter adquirido a motocicleta de procedência duvidosa e relatou que havia sido orientado a retirar a placa do veículo. Durante vistoria no quintal da casa, os policiais localizaram a placa sobre uma bancada. Os números do chassi e do motor também haviam sido raspados.

Questionado, o infrator informou que o veículo havia sido deixado em uma borracharia para reparo do pneu. A equipe foi até o estabelecimento, onde o responsável confirmou ter recebido a moto sem placa para manutenção.

A vítima do furto foi localizada e teve o bem devolvido. Já o adolescente foi ouvido e liberado para responder em liberdade.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários