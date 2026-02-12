Um adolescente foi flagrado em ato infracional de receptação de motocicleta por uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta terça-feira (11), no bairro Jardim Ouro Verde. O veículo, uma Honda CG 125 Fan, ano 2010, de cor preta, havia sido furtado três dias antes, no domingo (8).

De acordo com o Baep, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia sobre a presença de uma moto sem placa em uma residência do bairro. No local, os policiais fizeram contato com o adolescente, que não portava nada de ilícito durante a abordagem.

Ainda segundo a corporação, ao ser informado sobre a denúncia, o adolescente afirmou ter adquirido a motocicleta de procedência duvidosa e relatou que havia sido orientado a retirar a placa do veículo. Durante vistoria no quintal da casa, os policiais localizaram a placa sobre uma bancada. Os números do chassi e do motor também haviam sido raspados.