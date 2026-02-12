Hoje acompanhei uma reportagem na 96 FM do presidente da Cohab justificando as dívidas da companhia e a ausência de ações propositivas mais concretas. Foi alegado que o valor da dívida não seria aquele divulgado, mencionando possíveis descontos, negociações e eventuais judicializações que poderiam reduzir o montante devido à Caixa e a outros credores.

Entretanto, sob o ponto de vista da contabilidade pública, a dívida deve ser registrada pelo seu valor atual e exigível, conforme determinam as normas legais.

A Lei nº 4.320 de 1964 estabelece que pertencem ao passivo financeiro as dívidas fundadas e outras exigibilidades, conforme art. 105, que dispõe que o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária.