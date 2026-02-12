O debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil deixou de ser uma pauta de nicho para ocupar o centro das atenções nacionais.

O movimento, que busca a transição para modelos como o 5x2 ou a ambiciosa jornada de quatro dias (4x3), coloca em xeque um modelo de produtividade herdado de uma era industrial que já não comporta as demandas de saúde mental e bem-estar do século XXI.

De um lado, o argumento humanitário é irrefutável. A escala 6x1 impõe ao trabalhador um regime de exaustão que sufoca o convívio familiar, o lazer e o desenvolvimento pessoal.