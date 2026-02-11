A NRF 2026 trouxe à tona uma certeza que, embora óbvia para alguns, ainda precisa ser repetida: tecnologia é meio, nunca o fim. Entre painéis, conversas de corredor e demonstrações de soluções que prometem revolucionar o varejo, um consenso se consolidou, o verdadeiro desafio não está em ter acesso às ferramentas mais avançadas, pois essas estão cada vez mais acessíveis e mercantilizadas. O desafio real está em três pilares: gestão, integração e clareza de intenção.

A inteligência artificial está em rápida transição para modelos mais agênticos, capazes de transformar experiência especializada em padrão acessível a qualquer organização. Com isso, as margens convergem para zero em determinadas camadas tecnológicas. O valor migrou. Hoje, ele está concentrado na força do ecossistema, na capacidade de orquestração e, principalmente, na habilidade de integrar pontas que antes operavam de forma fragmentada. O lançamento do UCP (Universal Commerce Products) pelo Google é um exemplo, ele simplifica relações, encurta distâncias e redefine a dinâmica entre varejo e consumidor. Quem souber se adaptar rapidamente a esse novo protocolo terá vantagem competitiva.

Mas nada disso funciona sem pessoas no centro. E aqui não estou falando de retórica corporativa. Estou falando de reconhecer que, em um ambiente cada vez mais automatizado, o fator humano deixa de ser acessório e se torna o verdadeiro elemento de diferenciação. A experiência do cliente está evoluindo de processos rígidos e especificações detalhadas para algo mais fluido: a compreensão da intenção real por trás de cada interação. E isso exige profissionais híbridos (pessoas que transitam bem entre tecnologia, negócio e comportamento humano). Esse perfil se tornou diferencial porque são esses profissionais que conseguem, de fato, humanizar a relação com o consumidor em vez de apenas automatizá-la.