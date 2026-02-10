Na tarde desta terça-feira (10), durante investigações relacionadas a crimes de furto, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru flagraram um adolescente vendendo drogas no Parque Viaduto. Ele foi apreendido e permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.
As equipes faziam diligências pelo bairro quando, nas proximidades de um conhecido ponto de venda de entorpecentes, avistaram o adolescente cometendo o ato infracional.
Com ele, durante a revista, foram apreendidas 50 porções de maconha e 20 porções de crack, todas prontas para venda, além de quantia em dinheiro relativa ao comércio ilegal.
O adolescente e sua mãe foram encaminhados até a CPJ de Bauru, onde ele foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.