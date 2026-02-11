Bauru registrou, em média, cerca de 13 furtos por dia em 2025, o que equivale a um caso a cada 1 hora e 51 minutos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), que atualizou na última semana o mês dezembro e, portanto, finalizou a análise do ano passado inteiro. Foram 4.733 boletins de ocorrência (BOs) realizados pela população.

Em 2024, a cidade contabilizou um número menor, 4.315 furtos, uma diferença de 418 de aumento de um ano para o outro, o que equivale a cerca 9,7%.

A tendência é que o número de furtos possa ser ainda maior, já que parte das vítimas não procura a polícia para registrar BO. A SSP reforça a importância do registro, mesmo em casos de pequenos furtos, para subsidiar estratégias de prevenção, investigação e políticas públicas de segurança.