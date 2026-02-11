11 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TREZE POR DIA

Bauru registra um furto a cada 1 hora e 51 minutos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Os BOs presenciais são feitos no Plantão Policial, situado na quadra 20 da Rodrigues Alves
Os BOs presenciais são feitos no Plantão Policial, situado na quadra 20 da Rodrigues Alves

Bauru registrou, em média, cerca de 13 furtos por dia em 2025, o que equivale a um caso a cada 1 hora e 51 minutos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), que atualizou na última semana o mês dezembro e, portanto, finalizou a análise do ano passado inteiro. Foram 4.733 boletins de ocorrência (BOs) realizados pela população.

Em 2024, a cidade contabilizou um número menor, 4.315 furtos, uma diferença de 418 de aumento de um ano para o outro, o que equivale a cerca 9,7%.

A tendência é que o número de furtos possa ser ainda maior, já que parte das vítimas não procura a polícia para registrar BO. A SSP reforça a importância do registro, mesmo em casos de pequenos furtos, para subsidiar estratégias de prevenção, investigação e políticas públicas de segurança.

De acordo com o major da Polícia Militar Norberto Marsola Filho, coordenador operacional do 4º BC.A Polícia Militar (PM), a corporação tem efetivo constante nas ruas para ronda ostensiva com o objetivo de coibir este tipo de crime. O maior alvo dos criminosos tem sido a fiação de cobre.

Veja 10 dicas de segurança:


Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários