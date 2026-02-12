Bauru contabilizou 180 estupros em 2025, o que representa, em média, uma ocorrência a cada 48 horas, aproximadamente, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), que atualizou na última semana o mês dezembro e, portanto, finalizou a análise do ano passado inteiro. Um número alartamente que, infelizmente, segundo a Polícia Civil, está dentro dos parâmetros que ocorrem anualmente.

Ainda de acordo com o levantamento da SSP, a maior parte das vítimas é considerada vulnerável (entenda abaixo). Especificamente envolvendo esta tipificação, por exemplo, foram registrados 138 casos.

Com relação a 2024, a SSP contabilizou em Bauru 29 estupros contra mulheres adultas e 141 contra vítimas tipificadas como vulneráveis, totalizando 170 ocorrências.

As investigações