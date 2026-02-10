Meu terceiro artigo de uma série sobre o desmonte ferroviário no Brasil. Escrevo estas linhas fundamentadas na minha experiência de quase 40 anos de trabalho e militância no Sindicato dos Ferroviários, onde acompanhei de perto cada etapa desta destruição.

O prejuízo humano: Luto além dos trilhos

A privatização das ferrovias no Brasil não foi um erro de gestão ou uma fatalidade do destino; foi um massacre planejado. O que se operou na RFFSA foi uma amputação deliberada da inteligência industrial e o assassinato de um ecossistema social que pulsava no balanço dos vagões.

É preciso coragem para dar nome aos bois: essa tragédia é um projeto de negligência suprapartidário, uma política de terra arrasada que uniu todos os espectros políticos nas últimas décadas.

30 Anos de Inércia: A Noroeste como laboratório de um crime

Neste ano de 2026, completamos exatos 30 anos da primeira concessão ferroviária do país. Em junho de 1996, a nossa Noroeste do Brasil (SR-10) foi a primeira a ser entregue, servindo de bucha de canhão e laboratório do erro para um modelo destruidor. O que aconteceu aqui em Bauru foi o espelho fiel do que se deu em cada uma das outras ferrovias que compunham as 17 superintendências da Rede Ferroviária Federal.

Ao longo dessas três décadas, passamos por governos de partidos de direita, de centro, de centro-esquerda e gestões golpistas. É fundamental dizer claramente: tudo e todos passaram pelo poder, mas nenhum se preocupou em alterar esse quadro. Pelo contrário, a ferrovia virou um "fantasma de conveniência": o assunto só ganha importância e espaço nos discursos em ano eleitoral.

Passada a eleição, os trens voltam para o esquecimento e as promessas de revitalização descarrilam no deserto do descaso. A política de destruição e a falta de visão estratégica seguiram intactas, independentemente da cor da bandeira no palanque. O trilho foi tratado como estorvo e o ferroviário como custo operacional por todas as matizes ideológicas, sem exceção.